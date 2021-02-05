В Китае разработали робота для сбора космического мусора

В Китае разработали робота для сбора космического мусора

05.02.2021 06:17

Укринформ

Китайские ученые создали концепт современного очень гибкого работа, потенциально способного эффективно собирать космический мусор.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет Синьхуа.

"Исследователи из Тяньцзиньского университета разработали роботизированный манипулятор, пригодный для использования в поиске и сбора обломков спутников и другой космической техники, что кружит на орбите Земли", – говорится в материале.

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Отмечается, что созданный манипулятор "напоминает конечность осьминога или хобот слона, и состоит из "хребта", сделанного из очень гибкого сплава никеля и титана, способного самостоятельно восстанавливать собственную форму после деформации внешними силами". Устройство также оборудовано камерой и механизмом захвата.

Манипулятор может также использоваться при опасных операций, таких как обыск мест природных катаклизмов и ремонт двигателей на промышленных объектах с ограниченным пространством.

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Сейчас разработчики манипулятора сотрудничают с китайским аэрокосмическим исследовательским институтом над организацией его наземных испытаний.

По материалам: Укринформ