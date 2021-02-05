SpaceX запустила еще 60 мини-спутников Starlink

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04.02.2021 09:48

Укринформ

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стартовала в четверг на орбиту.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании SpaceX в Твиттере.

Это уже 18-е выведение на орбиту группы спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Ln95rEesbW

— SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

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Предыдущая партия была запущена 20 января.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ