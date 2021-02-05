SpaceX запланировала 19-й запуск спутников Starlink

05.02.2021 10:56

Укринформ

Компания SpaceX планирует 7 февраля запустить 19-ю партию 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании SpaceX в Твиттере.

Отмечается, что в связи с необходимостью дополнительного времени для предстартовой проверки компания планирует осуществить запуск спутников Starlink не ранее 7 февраля в 4:31 по времени Восточного побережья США (11:31 по Киеву).

Также указывается, что проведение запуска будет зависеть от погодных условий.

Запуск ракеты-носителя группы Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink традиционно будет осуществлено со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

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Как сообщал Укринформ, 4 февраля на орбиту стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 18-й партией 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ