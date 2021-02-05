Realme представила новый смартфон с 5G
Realme представила новый смартфон с 5G
05.02.2021 14:06
Укринформ
Китайская компания Realme представила новый мощный смартфон Realme V11 5G.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.
В устройстве установлены процессор Dimensity 700 и батарея с мощностью в 5000 МВт/ч. Гаджет также имеет две камеры на тыльной стороне.
Длина жидкокристаллического дисплея Realme V11 5G, с частотой обновления в 60Гц, составляет 16,6 сантиметра. Также на передней части устройства установлена камера в 8Мп. Разрешительная способность смартфона равна HD+.
Кроме 5G, устройство также поддерживает Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11.
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Отмечается, что операционная память устройства составляет 4 Гб, а внутренняя – 128 Гб. Сам смартфон доступен в синем и сером цветах.
Стоимость одного Realme V11 5G равна 185 долларам США.
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Как сообщал Укринформ, китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A55 5G.
По материалам: Укринформ