Nissan представил новый внедорожник

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05.02.2021 10:40

Укринформ

Японская компания Nissan представила новый автомобиль 2022 Nissan Pathfinder.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

Во внедорожнике установлен 3,6-литровый двигатель V6 с мощностью в 284 лошадиные силы и крутящим моментом в 259 Нм. Автомобиль также имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Всего 2022 Nissan Pathfinder предлагает 7 режимов управления: cтандартный, спортивный, экологический, снежный, песчаный, грязевой и буксировочный.э

Отмечается, что внутри встроена 25,4-сантиметровая панель приборов и 20,3-сантиметровый сенсорный дисплей.

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Внешняя сторона автомобиля будет доступна в 14 цветах, однако у клиентов также будет возможность заказать комбинацию нескольких цветов.

По данным портала The Car Connection, стоимость одного экземпляра 2022 Nissan Pathfinder составит 30-50 тысяч долларов США.

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Как сообщал Укринформ, американская компания General Motors представила новые седаны 2022 Cadillac CT4-V Blackwing и 2022 Cadillac CT5-V Blackwing.

По материалам: Укринформ