Технологии

Nissan представил новый внедорожник

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Nissan представил новый внедорожник

Nissan представил новый внедорожник

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05.02.2021 10:40

Укринформ

Японская компания Nissan представила новый автомобиль 2022 Nissan Pathfinder.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.Nissan представил новый внедорожник

Nissan представил новый внедорожник

Nissan представил новый внедорожник

Во внедорожнике установлен 3,6-литровый двигатель V6 с мощностью в 284 лошадиные силы и крутящим моментом в 259 Нм. Автомобиль также имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Всего 2022 Nissan Pathfinder предлагает 7 режимов управления: cтандартный, спортивный, экологический, снежный, песчаный, грязевой и буксировочный.э

Отмечается, что внутри встроена 25,4-сантиметровая панель приборов и 20,3-сантиметровый сенсорный дисплей.

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Внешняя сторона автомобиля будет доступна в 14 цветах, однако у клиентов также будет возможность заказать комбинацию нескольких цветов.

По данным портала The Car Connection, стоимость одного экземпляра 2022 Nissan Pathfinder составит 30-50 тысяч долларов США.

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Как сообщал Укринформ, американская компания General Motors представила новые седаны 2022 Cadillac CT4-V Blackwing и 2022 Cadillac CT5-V Blackwing.

По материалам: Укринформ

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