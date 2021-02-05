NASA дало более $90 миллионов частной компании для транспортировки оборудования на Луну

NASA дало более $90 миллионов частной компании для транспортировки оборудования на Луну

05.02.2021 06:57

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA выделило многомиллионный грант частной компании Firefly Aerospace для доставки на поверхность Луны научного оборудования.

Об этом американское ведомство сообщило в четверг на официальном сайте, передает Укринформ.

«NASA выделило компании Firefly Aerospace с Сидар Парк, штат Техас, около $ 93,3 для доставки на Луну комплекса из 10 научно-исследовательских и технологических комплексов в 2023 году», – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что оборудование должно быть направлено в район Моря Кризисов на видимой стороне лунной поверхности с целью изучения условий, а также ресурсов спутника Земли, что «поможет подготовиться к миссиям освоения Луны человеком».

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Грант является частью инициативы NASA «Коммерческие услуги по доставке полезного груза на поверхность Луны» (CLPS), которая является ключевой частью программы «Артемида». Компания Firefly Aerospace будет отвечать за комплексные услуги доставки, в том числе интеграцию полезных грузов, запуск с Земли, посадку на Луну, а также некоторые операции в пределах миссий. С этой целью компания будет использовать посадочный модуль Blue Ghost, который она спроектировала и разработала на предприятии в Сидар Парк.

Как сообщалось, ранее уже было выделено пять траншей в рамках программы CLPS.

По материалам: Укринформ