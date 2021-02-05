Британская армия тестирует дрон, который можно запустить из гранатомета

Британская армия тестирует дрон, который можно запустить из гранатомета

05.02.2021 14:59

Укринформ

Армия Великобритании начала тестирование дрона Drone40, который можно запустить из гранатомета.

Как передает Укринформ, об этом сообщает EuroWeeklyNews.

Сам беспилотник, который разработала австралийская компания DefendTex, весит всего 180 грамм. Он также может перевозить взрывные устройства, в том числе гранаты.

Дрон может пролететь до 20 км, общее время его пребывания в небе составляет от 30 до 60 минут в зависимости от груза.

Дрон может осуществлять разведывательную деятельность, летать в группе с другими беспилотниками и даже пускать дым.

По данным компании, его можно запустить из 40-мм гранатомета или в ручном режиме.

Читайте также: В США представили морской «беспилотник-парусник»

Как сообщал Укринформ, японская телекоммуникационная компания-гигант NTT East планирует выйти на рынок дронов, чтобы помочь сельскохозяйственному сектору преодолеть проблему нехватки рабочей силы.

По материалам: Укринформ