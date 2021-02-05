Австралия представила летающий электрокар для гонок

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04.02.2021 17:11

Укринформ

Австралийский стартап Alauda представил летучий электрический автомобиль для гонок Airspeeder Mk3.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

Общий вес летучего электрокара без пилота составляет 110 кг.

Благодаря электрическому силовому агрегату с мощностью 96 кВт и восьми пропеллерам максимальная скорость Airspeeder Mk3 превышает 120 км в час.

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Также в автомобиле установлены специальные сенсоры, которые позволят автомобилям летать рядом друг с другом.

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Компания планирует в следующем году представить обновленную версию летучего электронной автомобиля Airspeeder Mk4. Его максимальная скорость равна 160 км в час при разгоне до «сотни» за 2,3 секунды. Ожидается, что он сможет летать над землей на высоте 60 метров в течение 20 минут.

Как сообщал Укринформ, канадская компания Horizon Aircraft представила концепт гибридного летучего автомобиля Cavorite X5.

Фото: Alauda Aeronautics

По материалам: Укринформ