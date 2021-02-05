Apple разрабатывает VR-гарнитуру с двумя дисплеями – СМИ

05.02.2021 13:33

Укринформ

Компания Apple работает над разработкой гарнитуры виртуальной реальности с двумя дисплеями 8К.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

VR-гарнитура будет оснащена десятком камер и системой LiDAR. Они будут отслеживать движения глаз и жесты рук.

По данным The Information, новинка от Apple будет больше похожа на очки, чем на традиционную гарнитуру VR.

Ожидается, что устройство будет предлагать возможности смешанной реальности – виртуальной и дополненной.

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Ремни устройства, которые крепятся на голове пользователя, будут включать технологию «пространственного звука», аналогичную той, что используется в AirPods Pro и AirPods Max. Возможно также, что Apple будет выпускать чипы для своей гарнитуры самостоятельно.

Гаджет стоимостью $3000 может быть выпущен в 2022 году.

По материалам: Укринформ