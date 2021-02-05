Apple разрабатывает VR-гарнитуру с двумя дисплеями – СМИ
Apple разрабатывает VR-гарнитуру с двумя дисплеями – СМИ
05.02.2021 13:33
Укринформ
Компания Apple работает над разработкой гарнитуры виртуальной реальности с двумя дисплеями 8К.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.
VR-гарнитура будет оснащена десятком камер и системой LiDAR. Они будут отслеживать движения глаз и жесты рук.
По данным The Information, новинка от Apple будет больше похожа на очки, чем на традиционную гарнитуру VR.
Ожидается, что устройство будет предлагать возможности смешанной реальности – виртуальной и дополненной.
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Ремни устройства, которые крепятся на голове пользователя, будут включать технологию «пространственного звука», аналогичную той, что используется в AirPods Pro и AirPods Max. Возможно также, что Apple будет выпускать чипы для своей гарнитуры самостоятельно.
Гаджет стоимостью $3000 может быть выпущен в 2022 году.
По материалам: Укринформ