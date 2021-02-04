Технологии

В Zoom придумали, как сохранить пользователей после окончания пандемии

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В Zoom придумали, как сохранить пользователей после окончания пандемии

В Zoom придумали, как сохранить пользователей после окончания пандемии

04.02.2021 05:27

Укринформ

Сервис видеоконференций Zoom добавит функцию "виртуальной приемной" с целью сохранить свою популярность с выходом людей из дистанционного формата работы после завершения пандемии коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Такая функция позволит людям регистрироваться у администраторов приемных офисов без физического контакта. Процесс будет происходить с помощью Zoom-звонков.

Новая функция будет работать следующим образом: как только человек заходит в офис, он может начать звонок с администратором через монитор с камерой и динамиком. Таким образом, администратор может позволить посетителю войти в офисные помещения – например, дистанционно открыть дверь.

"Администратор не должен оставаться в офисе", – сказал Гарри Мозли, генеральный информационный директор Zoom. В компании утверждают, что таким образом один человек сможет контролировать несколько этажей или зданий одновременно.

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Представители Zoom ожидают, что в будущем компании будут работать в совместном режиме дистанционной и офисной работы, и ищут пути удовлетворить соответствующий спрос в условиях конкуренции с Cisco, Google и Microsoft.

По материалам: Укринформ

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