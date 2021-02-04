В мире впервые испытали 100-гигабитный интернет

03.02.2021 15:40

Укринформ

Компании Nokia и Vodafone объявили об успешном испытании новой технологии волоконно-пассивной оптической сети (PON), которая позволяет обеспечивать скорость Интернета до 100 Гбит в секунду.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Tech Xplore.

Само тестирование было проведено в лаборатории Vodafone в немецком городе Эшборн еще на прошлой неделе.

Полученный результат в 10 раз превышает скорость самых сетей, которые доступны сегодня в мире.

Отмечается, что скорость в 100 Гбит/с была достигнута благодаря использованию оптической линии с максимальной скоростью 25 Гбит/с в сочетании со специальной цифровой обработкой сигналов (DSP – Digital Signal Processing).

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Компании заявили, что технология станет коммерчески доступной во второй половине этого десятилетия. Она будет предоставлять пользователям скорость до 50-100 Гбит/с.

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Как сообщал Укринформ, в Министерстве цифровой трансформации Украины планируют в этом году значительно расширить покрытие скоростным мобильным интернетом и реализовать доступ к нему для всех слоев населения.

По материалам: Укринформ