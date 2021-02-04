Tesla запустила завод по производству зарядных станций в Китае

Tesla запустила завод по производству зарядных станций в Китае

04.02.2021 11:48

Укринформ

Компания Tesla Илона Маска объявила, что в Шанхае начал работу его завод по производству быстрых зарядных станций Supercharger.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что сначала компания Маска производила зарядные станции Supercharger только на своем заводе в Фримонте, Калифорния.

Однако уже в прошлом году стало известно, что Tesla также планирует построить завод для производства Supercharger в Китае. Тогда также появилась информация, что завод в Шанхае может заработать уже в феврале 2021 года.

В самой компании отметили, что весь процесс длился всего полгода, с августа 2020-го.

По данным СМИ, на заводе будут ежегодно производиться до 10 тысяч быстрых зарядных станций Supercharger.

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Учитывая, что Tesla только недавно превысила отметку в 20 тысяч построенных экземпляров Supercharger за последние восемь лет, можно уверенно утверждать, что новый завод значительно ускорит рост сети Supercharger.

Как сообщал Укринформ, компания Tesla Илона Маска отзывает 135 тысяч электрических седанов модели Tesla Model S и внедорожников модели Model X из-за технического дефекта в работе дисплеев.

По материалам: Укринформ