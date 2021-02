Прототип корабля SpaceX для космических путешествий разбился при посадке

Фото, видео

03.02.2021 08:46

Укринформ

Частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Маск, провела запуск девятого прототипа корабля для межпланетных путешествий Starship, однако он разбился при посадке.

Как передает Укринформ, момент кораблекрушения зафиксирован на видео.

В ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока-Чика, штат Техас, где уже установлен 9-й прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установила еще один – Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей разных модификаций.

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.

You're next, SN10!

➡️https://t.co/2eJwgJUTLl pic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021

В Бока-Чика также продолжаются работы по подготовке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. Сам Маск заявил, что ее первый запуск состоится уже через несколько месяцев.

Читайте также: SpaceX из-за непогоды отложила запуск 60 спутников

Как сообщалось 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управление ракетой при посадке прошли удачно, но из-за малого давления топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

Как сообщал Укринформ, китайская частная компания iSpace осуществила в понедельник, 1 февраля, неудачную попытку запуска ракеты-носителя Hyperbola-1. Через несколько минут после запуска на космодроме в Цзюцюань, ракета разбилась. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях.

По материалам: Укринформ