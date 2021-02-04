Instagram разрабатывает прокрутку историй, как в TikTok

Instagram разрабатывает прокрутку историй, как в TikTok

04.02.2021 20:14

Укринформ

Социальная сеть Instagram разрабатывает функцию вертикальной прокрутки Сторис (Vertical Stories), чтобы конкурировать с TikTok.

Как передает Укринформ, об этом сообщает TechCrunch.

Сегодня пользователи соцсети просматривают Сторис с помощью горизонтальных свайпов, эту функцию Instagram позаимствовал у Snapchat, пишет издание.

Однако, по мнению специалистов, вертикальный механизм прокрутки может быть «более естественным», чем изменение постов с помощью нажатия на экран и горизонтальной прокрутки Сторис.

Однако преобразование историй Instagram в вертикальную ленту было бы заметным изменением, которое потенциально могло бы подготовить почву для отказа от более статического контента, такого как фотографии.

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С другой стороны, в ленте «Вертикальные истории» Instagram, скорее всего, будет предоставлять преимущество видеоконтенту, а не изображениям, чтобы лучше конкурировать с TikTok.

Алессандро Палуцци первым поделился открытием в своем Твиттере. На скриншоте, представленном им, можно увидеть текст в приложении Instagram: «Теперь вы можете листать истории вверх и вниз».

Соцсеть подтвердила TechCrunch, что функция в стиле TikTok действительно находится в разработке и пока не доступна широкой общественности.

По материалам: Укринформ