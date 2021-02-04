Японская авиакомпания заправляет самолеты биотопливом из старых вещей

04.02.2021 16:46

Укринформ

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начала использовать для заправки самолетов биотопливо, которое производиться из старых вещей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

В компании заявили, что уже осуществили первый рейс с пассажирами из аэропорта в Токио в Фукуоку.

Отмечается, что авиаперевозчик объединился с другой японской компанией для того, чтобы создать альтернативный источник энергии, который производит гораздо меньше выбросов, чем обычное реактивное топливо.

Компании начали с производства хлопка с 250 тыс. единиц старой одежды. Затем они использовали ферментацию и другие процессы для получения конечного продукта, который является первым японским биореактивным топливом, которое соответствует международным стандартам.

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По словам представителя JAL Мацуо Томоко, компания хочет наладить более прочные связи с отечественными компаниями, чтобы обеспечить стабильные поставки биотоплива в Японии.

Ныне авиакомпании стремятся сократить углеродные выбросы ввиду жестких новых международных правил.

По материалам: Укринформ