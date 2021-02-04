Японская авиакомпания заправляет самолеты биотопливом из старых вещей
Японская авиакомпания заправляет самолеты биотопливом из старых вещей
04.02.2021 16:46
Укринформ
Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начала использовать для заправки самолетов биотопливо, которое производиться из старых вещей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
В компании заявили, что уже осуществили первый рейс с пассажирами из аэропорта в Токио в Фукуоку.
Отмечается, что авиаперевозчик объединился с другой японской компанией для того, чтобы создать альтернативный источник энергии, который производит гораздо меньше выбросов, чем обычное реактивное топливо.
Компании начали с производства хлопка с 250 тыс. единиц старой одежды. Затем они использовали ферментацию и другие процессы для получения конечного продукта, который является первым японским биореактивным топливом, которое соответствует международным стандартам.
Читайте также: Amazon начала использовать камеры с искусственным интеллектом
По словам представителя JAL Мацуо Томоко, компания хочет наладить более прочные связи с отечественными компаниями, чтобы обеспечить стабильные поставки биотоплива в Японии.
Ныне авиакомпании стремятся сократить углеродные выбросы ввиду жестких новых международных правил.
По материалам: Укринформ