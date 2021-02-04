Hubble сделал снимок необычной галактической туманности

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04.02.2021 13:41

Укринформ

Телескоп Hubble сделал фотографию галактической туманности NGC 6729, которая находится в созвездии Южная Корона.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Галактическая туманность, которая также известна как Caldwell 68, находится в около 400 световых лет от Земли.

Более того, она является лишь небольшой частью молекулярного облака в созвездии Южная Корона.

Открывателем этого космического объекта является немецкий астроном Иоганн Фридрих Юлиус Шмидт, который впервые за NGC 6729 наблюдал 15 июня 1861 г.

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Отмечается, что лучшей порой года, чтобы заметить Caldwell 68, считается позднее лето в Северном полушарии и поздняя зима в Южном полушарии.

Саму галактическую туманность можно увидеть при помощи небольшого телескопа.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок галактики UGC 3855, которая находится в созвездии Рыси.

Фото: NASA/Catholic University of America

По материалам: Укринформ