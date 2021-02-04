Голосовой ассистент Alexa будет будить музыкой из любимых фильмов

Голосовой ассистент Alexa будет будить музыкой из любимых фильмов

04.02.2021 20:17

Укринформ

Голосовой ассистент Alexa компании Amazon теперь может будить пользователей звуками с их любимого фильма.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Вместо обычных раздражающих звуков, пользователи могут попросить Alexa изменить мелодию будильника на звуки с их любимых фильмов, как, например, «Парк Юрского периода» или «Гарри Поттер».

Некоторые звуки будут бесплатные, в то время как за другие придется заплатить от 1,99 доллара США.

Сами же мелодии можно будет получить попросив это сделать самого голосового ассистента или загрузить их на Android приложение Alexa.

В случае пользования iOS приложением Alexa, надо будет обратиться к голосовому ассистенту с просьбой загрузить их.

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Отмечается, что среди других новых функций, Alexa может найти пользователям ближайший центр для тестирования на коронавирус.

Как сообщал Укринформ, американская компания Amazon Джеффа Безоса работает над разработкой новой функции для своего голосового ассистента Alexa, которая будет открывать приложения после голосового указания пользователя.

По материалам: Укринформ