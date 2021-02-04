Amazon начала использовать камеры с искусственным интеллектом

04.02.2021 10:26

Укринформ

Американская компания Amazon начала использовать камеры с искусственным интеллектом в микроавтобусах, которые используются для доставки.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Камеры записывают водителя транспортного средства всё время, когда он находится за рулем. В компании утверждают, что эти камеры помогут усилить безопасность на дороге, ведь они фиксируют, когда водитель нарушил правила дорожного года или отвлекся, находясь за рулем.

«Эта технология будет извещать водителей в режиме реального времени, чтобы помочь им оставаться в безопасности, когда они в дороге», – заявила официальный представитель Amazon Дебора Басс.

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В то же время, сами водители и эксперты выразили беспокойство относительно потенциала усиленного надзора за работой сотрудников и отсутствия приватности.

Согласно внутреннему регламенту компании, все собранные данные с камер могут быть использованы для принятия решения по дальнейшему трудоустройству водителя в Amazon.

Как сообщал Укринформ, миллиардер Джефф Безос и основатель компании Amazon уйдет с поста гендиректора организации в третьем квартале 2021 года.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ