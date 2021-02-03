Википедия усиливает борьбу с фейками

03.02.2021 09:59

Укринформ

Американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, которая контролирует Интернет-энциклопедию Википедия, представила первый «Универсальный кодекс поведения» для борьбы с дезинформацией и харассментом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Engadget.

Кодекс запрещает пользователям Википедии добавлять к статьям ложную или предвзятую информацию, а также преследовать других пользователей на платформе и вне ее.

Также запрещено использование нецензурной лексики, языка ненависти и угроз насилием.

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Кроме того, цель правил – прекратить злоупотребления властью, привилегиями или влиянием.

«Универсальный кодекс поведения станет важным шагом в ходе развития нашей миссии по созданию приятной, безопасной и всеобъемлющей среды для наших корреспондентов, а также более открытого и мощного движения за свободные знания», – заявил председатель правления Wikimedia Foundation Мариа Сефидари.

По материалам: Укринформ