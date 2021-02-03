В Украине запустили образовательный сериал о криптовалютах
В Украине запустили образовательный сериал о криптовалютах
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02.02.2021 17:59
Укринформ
Образовательный сериал «Все о блокчейне, биткоине и криптовалютах» теперь можно бесплатно посмотреть не только на онлайн-платформе Дія.Цифрова освіта, но и в открытом доступе на одноименном YouTube-канале.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Образовательный сериал «Все о блокчейне, биткоине и криптовалютах» – это курс Министерства цифровой трансформации, созданный при поддержке компаний Binance, Hacken и Crystal Blockchain и медиапартнера Forklog. В нем – 8 серий продолжительностью 6-12 минут. Участие в образовательном сериале принял предприниматель, банкир, коуч Андрей Онистрат.
Во время прохождения курса пользователи получат профессиональные советы и ответы на самые популярные вопросы о блокчейне и криптовалютах от экспертов. А также им будет выдан сертификат, удостоверяющий успешное прохождение комплексного базового курса по пониманию блокчейна, криптовалют и цифровых активов.
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Как сообщал Укринформ, презентация сериала состоялась 27 ноября 2020 года.
По материалам: Укринформ