В Украине запустили образовательный сериал о криптовалютах

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02.02.2021 17:59

Укринформ

Образовательный сериал «Все о блокчейне, биткоине и криптовалютах» теперь можно бесплатно посмотреть не только на онлайн-платформе Дія.Цифрова освіта, но и в открытом доступе на одноименном YouTube-канале.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Образовательный сериал «Все о блокчейне, биткоине и криптовалютах» – это курс Министерства цифровой трансформации, созданный при поддержке компаний Binance, Hacken и Crystal Blockchain и медиапартнера Forklog. В нем – 8 серий продолжительностью 6-12 минут. Участие в образовательном сериале принял предприниматель, банкир, коуч Андрей Онистрат.

Во время прохождения курса пользователи получат профессиональные советы и ответы на самые популярные вопросы о блокчейне и криптовалютах от экспертов. А также им будет выдан сертификат, удостоверяющий успешное прохождение комплексного базового курса по пониманию блокчейна, криптовалют и цифровых активов.

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Как сообщал Укринформ, презентация сериала состоялась 27 ноября 2020 года.

По материалам: Укринформ