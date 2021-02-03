В Турции представили беспилотный электроавтобус собственной разработки

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03.02.2021 18:07

Укринформ

В Анкаре представили Otonom Atak Electric – первый беспилотный электроавтобус, который был разработан турецкими инженерами компаний Karsan и ADASTEC.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт компании Karsan.

«Потребление чистой энергии сейчас является приоритетом во всем мире, в этих условиях автобус 4-го поколения Otonom Atak Electric станет нашей гордостью. Поздравляю Karsan и ADASTEC с этой разработкой», – сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации разработки.

В компании Karsan подчеркивают, что автобус Otonom Atak Electric является первым в Европе и США электрическим беспилотным автобусом 4-го поколения.

Турецкие компании задекларировали свою готовность запустить этот автобус в массовое производство.

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Компания Karsan – известный в Турции производитель автобусов, ADASTEC – турецкая технологическая компания, которая разработала для Otonom Atak Electric программное обеспечение.

Автобус является уникальным благодаря тому, что работает полностью на электроаккумуляторах, на одном заряде может проезжать 300 км. Вместимость автобуса – более 52 пассажиров.

Как сообщалось, беспилотные автобусы уже используются в США, Китае, Канаде и Западной Европе, в частности в ФРГ, Финляндии, Швеции, Эстонии, Франции и других. В основном это небольшие автобусы вместимостью от 6 до 20 пассажиров. В частности, в августе 2019 года на Бруклинской военно-морской верфи в Нью-Йорке запустили первую программу курсирования беспилотного общественного транспорта. В этом году по экопарку в китайском Ухане начали ездить современные экскурсионные автобусы, уборочные машины и передвижные торговые автоматы – все беспилотные.

Фото: karsan.com

По материалам: Укринформ