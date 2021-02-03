TikTok ограничил доступ подросткам после смертельного челленджа в Италии

TikTok ограничил доступ подросткам после смертельного челленджа в Италии

03.02.2021 19:03

Укринформ

Китайская социальная сеть TikTok заблокировала доступ к платформе подросткам младше 13 лет после челленджа в Италии, который привел к смерти ребенка.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ANSA.

Ведомство по защите персональных данных Италии заявило, что TikTok в будущем будет использовать алгоритмы на основе искусственного интеллекта для подтверждения возраста пользователей.

Регулятор добавил, что TikTok также проведет информационно-просветительскую кампанию для родителей и детей.

Итальянское ведомство отметило, что еще предоставит свою оценку эффективности мерам, объявленным китайской соцсетью.

TikTok – популярная социальная сеть, в которой пользователи делятся короткими видео. Львиную долю аудитории составляют подростки и дети.

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Как сообщал Укринформ, 23 января ведомство по защите персональных данных Италии приняло решение заблокировать все аккаунты социальной сети TikTok, возраст владельцев которых невозможно точно определить.

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Причиной запрета, который будет действовать до 15 февраля, стала гибель 10-летней девочки из Палермо. Родные нашли ее в ванной без сознания со смартфоном. Предполагается, что она участвовала в челлендже, предусматривающем удушение.

По материалам: Укринформ