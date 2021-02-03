Tesla отзывает 135 тысяч электрокаров

03.02.2021 11:19

Укринформ

Компания Tesla Илона Маска отзывает 135 тысяч электрических седанов модели Tesla Model S и внедорожников модели Model X из-за технического дефекта в работе дисплеев.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Речь идет о некоторых моделях Model S (2012 – 2018 гг.) и Model X (2016 – 2018 гг.). Само начало отзыва начнется 30 марта этого года.

Компании необходимо известить всех владельцев электрокаров, которые подпадают под отзыв, и заменить чип, контролирующий дисплей внутри автомобиля.

Читайте также: Tesla показала обновленный дизайн Model S

Ранее компания Маска заявляла, что не будет отзывать автомобили, ведь в Tesla считали, что проблема с электрокарами не является вопросом безопасности.

Как сообщал Укринформ, в середине января Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) требовала от компании Tesla отозвать около 158 тысяч электрокаров из-за технического дефекта в работе дисплеев автомобилей Model S и Model X.

Читайте также: Tesla заявила о своем первом прибыльном годе

Этот технический дефект может привести к потере изображения камеры заднего вида во время передвижения электрического автомобиля задним ходом.

По материалам: Укринформ