Робопсов Boston Dynamics научили убирать мусор
Робопсов Boston Dynamics научили убирать мусор
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02.02.2021 12:13
Укринформ
Инженерная компания по робототехнике Boston Dynamics показала как робособака Spot убирала мусор на улице.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Digital Trends.
"Теперь, когда у Spot есть рука, кроме ног и камер", – заявили в компании.
Отмечается, что робособака может убирать с пола предметы (или мусор), наводит порядок в гостиной, открывает двери, включает или выключает свет, ухаживает за садом.
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«Движение руки и тела автоматически координируются для упрощения выполнения задач и расширения рабочего пространства руки, для ее безграничного движения", – добавили в Boston Dynamics.
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25-килограммовая робособака Spot была представлена еще в 2016 году, но тогда у нее не было руки.
Как сообщал Укринформ, инженерная компания по робототехнике Boston Dynamics опубликовала впечатляющее новогоднее видео с работами, которые танцуют под песню «Do You Love Me?».
Фото: Boston Dynamics
По материалам: Укринформ