Робопсов Boston Dynamics научили убирать мусор

Видео

02.02.2021 12:13

Укринформ

Инженерная компания по робототехнике Boston Dynamics показала как робособака Spot убирала мусор на улице.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Digital Trends.

"Теперь, когда у Spot есть рука, кроме ног и камер", – заявили в компании.

Отмечается, что робособака может убирать с пола предметы (или мусор), наводит порядок в гостиной, открывает двери, включает или выключает свет, ухаживает за садом.

Читайте также: «Роботы-собаки» будут исследовать пещеры на Марсе

«Движение руки и тела автоматически координируются для упрощения выполнения задач и расширения рабочего пространства руки, для ее безграничного движения", – добавили в Boston Dynamics.

Читайте также: Роботы Boston Dynamics станцевали, провожая 2020 год

25-килограммовая робособака Spot была представлена еще в 2016 году, но тогда у нее не было руки.

Как сообщал Укринформ, инженерная компания по робототехнике Boston Dynamics опубликовала впечатляющее новогоднее видео с работами, которые танцуют под песню «Do You Love Me?».

Фото: Boston Dynamics

По материалам: Укринформ