Корея вложит более $180 миллионов в технологии виртуальной реальности

Корея вложит более $180 миллионов в технологии виртуальной реальности

03.02.2021 13:19

Укринформ

Правительство Южной Кореи выделило в этом году 181,8 миллиона долларов США на разработку технологий и устройств виртуальной реальности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Согласно информации Министерства науки и IT, почти треть этих средств пойдет в этом году на поддержку разработки устройств виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), а также для разработки основных технологий для голограмм и расширенной реальности (XR).

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В ведомстве добавили, что еще 40 млн долларов будут вложены в развитие VR и AR-услуг, а 18 млн долларов инвестируют в разработку приложений в таких отраслях, как производство и строительство.

Кроме того, 22 млн долл. власти Южной Кореи потратят на информационные услуги, связанные с шопингом и туризмом.

По материалам: Укринформ