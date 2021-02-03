Instagram добавил новую функцию для защиты от хакеров

03.02.2021 17:32

Укринформ

Социальная сеть Instagram представила новую функцию, которая будет защищать опубликованные посты на платформе от хакеров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Engadget.

Теперь после удаления фотографии, видео и сториз будут попадать в папку «недавно удаленные». Эти публикации не могут просматривать другие пользователи, но они останутся видимыми для владельца учетной записи на случай, если он передумает и захочет их восстановить.

Прежде чем удалить или восстановить контент, пользователь должен будет подтвердить, что именно он является владельцем учетной записи.

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Отмечается, что контент будет автоматически удаляться через 30 дней.

В Instagram заявили, что эта новая функция станет дополнительной защитой от хакеров, которые регулярно осуществляют атаки на аккаунты на платформе соцсети.

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Как сообщал Укринформ, компания Facebook Inc может быть вынуждена продать свои ценные активы WhatsApp и Instagram после того, как Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

По материалам: Укринформ