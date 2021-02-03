Технологии
Hubble сделал снимок «скромной» галактики
Hubble сделал снимок «скромной» галактики
Фото
02.02.2021 10:41
Укринформ
Телескоп Hubble сделал снимок галактики UGC 3855, которая находится в созвездии Рыси.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.
Отмечается, что в самом снимке видно много молодых голубых звезд, которые разбросаны по рукавам галактики.
При более долгом рассмотрении фотографии можно заметить хитросплетения галактики.
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Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал фотографию планетарной туманности ESO 455-10, расположенной в созвездии Скорпиона.
Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Walsh
По материалам: Укринформ