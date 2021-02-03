Технологии

Hubble сделал снимок «скромной» галактики

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Hubble сделал снимок «скромной» галактики

Hubble сделал снимок «скромной» галактики

Фото

02.02.2021 10:41

Укринформ

Телескоп Hubble сделал снимок галактики UGC 3855, которая находится в созвездии Рыси.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Отмечается, что в самом снимке видно много молодых голубых звезд, которые разбросаны по рукавам галактики.

Hubble сделал снимок «скромной» галактики

При более долгом рассмотрении фотографии можно заметить хитросплетения галактики.

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Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал фотографию планетарной туманности ESO 455-10, расположенной в созвездии Скорпиона.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Walsh

По материалам: Укринформ

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