“Дію 2.0” обновили уже 3,6 миллиона пользователей
"Дію 2.0" обновили уже 3,6 миллиона пользователей
03.02.2021 06:22
Укринформ
Обновленное приложение "Дія" загрузили уже 3,6 млн пользователей.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на канале государственного сервиса услуг "Дія" в Телеграме.
Отмечается, что в "Дії" пользователи могут использовать 3 услуги и 9 документов в электронном формате. Также они смогут протестировать первыми другие новшества.
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Как сообщал Укринформ, бренд и концепцию приложения и портала "Дія" представили 27 сентября 2019 года в Киеве. В первой версии приложения были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов.
В октябре 2020 года Минцифры представило обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило ряд новых административных услуг на портале "Дія".
По материалам: Укринформ