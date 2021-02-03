Более 10 миллионов украинцев используют продукты Минцифры – Федоров

03.02.2021 15:40

Укринформ

Более 10 миллионов украинцев используют цифровые продукты Минцифры – Федоров

Как передает Укринформ, об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«На сегодняшний день уже более 10 миллионов украинцев используют те цифровые продукты, которые мы смогли выпустить только за последний год», – отметил Федоров.

Он добавил, что Минцифры работает над тем, чтобы все законопроекты относительно развития цифрового государства были приняты как можно скорее, ведь это тот результат, который ощущают на себе граждане страны.

По словам Федорова, прогресс Украины в развитии цифровой трансформации отметили в ЕС. "Свидетельством высокой оценки работы нашего министерства стало сформированное совместное заявление между Украиной и ЕС и отчет Еврокомиссии относительно выполнения в 2020 году Украиной Соглашения об ассоциации. В нем цифровая трансформация заняла одно из ключевых мест как с точки зрения достигнутого прогресса, дальнейших планов, так и беспрецедентной поддержки Евросоюза", – отметил вице-премьер.

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Как сообщал Укринформ, бренд и концепцию приложения и портала "Дія" представили 27 сентября 2019 года в Киеве. В первой версии приложения были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. В октябре 2020 года Минцифры представило обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило несколько новых административных услуг на портале "Дія".

В январе 2021 года Федоров заявил, что весной Минцифры планирует выпустить масштабное обновление приложения и портала "Дія". В частности, он анонсировал запуск "Дія ID", услуги по изменению места регистрации онлайн, строительные онлайн-услуги для объектов класса СС2 и СС3, услугу по автоматической регистрации ФЛП, электронного больничного и налоговых онлайн-услуг.

По материалам: Укринформ