Ученые засняли кристаллизацию соли на атомном уровне

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02.02.2021 07:56

Укринформ

Японские ученые из Токийского университета смогли провести редкую съемку на атомном уровне процесса формирования кристаллов соли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Для этого они использовали наиболее передовой электронный микроскоп.

По словам ученых, это первый видеоматериал, демонстрирующий формирование кристаллов соли в разрешении на уровне атомов в реальном времени.

Кристаллизация – это процесс, в ходе которого атомы или молекулы занимают высоко упорядоченное положение, формируя твердую структуру, именуемую кристаллом. Способностью образовывать кристаллы известны такие вещества как соль, сахар и другие.

Для того, чтобы провести съемку кристаллизации соли, ученые сначала обмакнули углеродные нанотрубки в соленую воду, после чего поместили их в вакуум.

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Под воздействием слабой вибрации молекулы хлористого натрия (поваренной соли) начали появляться возле кончика углеродной нанотрубки, сформировав ядро кристалла приблизительно за 5 секунд.

Как передает Укринформ, ученые из Штутгартского университета разработали мощный ионный микроскоп для изучения квантовых газов.

По материалам: Укринформ