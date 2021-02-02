В Японии тестируют «вагоны-офисы» для работы на удаленке

В Японии тестируют «вагоны-офисы» для работы на удаленке

01.02.2021 17:52

Укринформ

Японская компания-оператор железнодорожных суперэкспрессов JR East выделяет несколько вагонов, которые пассажиры смогут использовать для удаленной работы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Сегодня JR East запустила пилотный проект.

Отмечается, что пассажиры поездов на линии Тохоку Синкансэн могут разговаривать по мобильным телефонам и проводить телеконференции с использованием персональных компьютеров в этих специальных вагонах.

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Такие способы связи обычно не одобряются в скоростных составах в Японии, за исключением специально отведенных для этого мест.

Компания предлагает технологию звукомаскировки для предотвращения утечки информации. Пассажирам также предоставляются маршрутизаторы Wi-Fi в бесплатное пользование.

Как сообщал Укринформ, Китай представил прототип поезда на магнитной подушке.

По материалам: Укринформ