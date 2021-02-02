SpaceX из-за непогоды отложила запуск 60 спутников
SpaceX из-за непогоды отложила запуск 60 спутников
02.02.2021 15:37
Укринформ
Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск партии из 60-ти интернет-спутников Starlink из-за непогоды.
Как передает Укринформ, об этом сообщила компания в Твиттере.
«Из-за непогоды в зоне приземления (отменили запуск спутников – ред.)», – заявили в SpaceX.
В компании также добавили, что теперь рассчитывают на запуск ракеты-носителя из 60-ти интернет-спутников Starlink не раньше среды, 3 февраля, в 12:57 часов по киевскому времени.
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Как сообщал Укринформ, в понедельник компания SpaceX Илона Маска провела предстартовый запуск двигателей ракеты-носителя, которая должна отправить на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.
Запуск ракеты-носителя был запланирован на вторник, 2 февраля.
По материалам: Укринформ