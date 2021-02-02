SpaceX из-за непогоды отложила запуск 60 спутников

02.02.2021 15:37

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск партии из 60-ти интернет-спутников Starlink из-за непогоды.

Как передает Укринформ, об этом сообщила компания в Твиттере.

«Из-за непогоды в зоне приземления (отменили запуск спутников – ред.)», – заявили в SpaceX.

В компании также добавили, что теперь рассчитывают на запуск ракеты-носителя из 60-ти интернет-спутников Starlink не раньше среды, 3 февраля, в 12:57 часов по киевскому времени.

Читайте также: SpaceX продала первый гражданский полет в космос миллиардеру из США

Как сообщал Укринформ, в понедельник компания SpaceX Илона Маска провела предстартовый запуск двигателей ракеты-носителя, которая должна отправить на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.

Запуск ракеты-носителя был запланирован на вторник, 2 февраля.

По материалам: Укринформ