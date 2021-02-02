Маск второй раз за неделю «поднял» Bitcoin

Маск второй раз за неделю «поднял» Bitcoin

01.02.2021 13:32

Укринформ

Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск спровоцировал рост себестоимости Bitcoin одобрительными высказываниями в адрес криптовалюты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

«Я сторонник Bitcoin. Думаю, что Bitcoin находится на грани широкого признания финансистами », – сказал Маск в понедельник, 1 февраля.

Он добавил, что надо было еще восемь лет назад покупать криптовалюту Bitcoin.

Отмечается, что после высказываний Маска стоимость криптовалюты Bitcoin выросла на 2% до 33 796 долларов США.

Как сообщал Укринформ, 29 января криптовалюта Bitcoin выросла на 15,7% за менее чем 15 минут после того, как гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал твит. «В ретроспективе это было неизбежно», – написал Маск в Твиттере и добавил к описанию своей биографии хэштег #bitcoin.

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Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

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Цена Bitcoin 8 января превысила очередной психологический рубеж, достигнув отметки в 41 608 долларов США. Затем она постепенно упала до менее 30 тысяч долларов.

По материалам: Укринформ