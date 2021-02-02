К Земле приближается километровый астероид – NASA

Видео

02.02.2021 11:22

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, длина которого составляет 1 024 метров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.

По данным NASA, космический камень движется со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

В ведомстве добавили, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 миллионов километров, что в 5 раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.

Отмечается, что NASA отнесла 2001 FO32 к категории «потенциально опасный», однако это не означает, что астероид представляет непосредственную угрозу для Земли. Скорее всего имеется в виду, что когда-то в будущем астероид может столкнуться с Землей.

Читайте также: Корабль NASA «попрощается» с астероидом Бенну в мае

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на будущее движение астероида, включая гравитационное притяжение других космических объектов в Солнечной системе.

Как сообщал Укринформ, согласно информации Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), в пятницу, 29 января, мимо Земли пролетел астероид 2021 AG7, длина которого превышает четыре автобуса.

По материалам: Укринформ