Ford будет поддерживать Android Auto с 2023 года

Ford будет поддерживать Android Auto с 2023 года

02.02.2021 19:41

Укринформ

Американская компания Ford договорилась о сотрудничестве с компанией Google.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Engadget.

Согласно договоренностям, начиная с 2023 г. все автомобили с логотипом Ford и Lincoln будут поддерживать систему Android Auto от компании Google.

Таким образом владельцы автомобилей будут иметь доступ, в частности, к фирменным картам Google Maps, Google Play и голосовому ассистенту Google Assistant.

Обе компании также планируют создать совместную рабочую группу под названием Team Upshift, которая будет работать над «расширением границ модернизации и увеличением персонализированного опыта клиентов».

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Отмечается, что соглашение о сотрудничестве подписано на следующие шесть лет.

Как сообщал Укринформ, японская компания-гигант электронной промышленности Sony продемонстрировала впервые проведенные испытания своего прототипа электромобиля с системой автономного вождения на дорогах общего пользования.

По материалам: Укринформ