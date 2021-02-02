Face ID даже в маске: Apple работает над обновлением операционки iPhone

Face ID даже в маске: Apple работает над обновлением операционки iPhone

02.02.2021 19:32

Укринформ

Американская компания Apple разработала обновленную версию операционной системы, в которой появилась функция разблокировки iPhone благодаря Face ID, даже если пользователь в маске.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.

Новая функция сейчас доступна только в бета-версии обновленной операционной системы iOS 14.5.

Отмечается, что отныне пользователи iPhone, которые носят маску, смогут быстро разблокировать смартфон благодаря технологии Face ID. Однако для этого необходимо, чтобы на руке пользователя были разблокированы смарт-часы Apple Watch.

Пользователям в маске будет достаточно посмотреть на экран iPhone, и он разблокируется.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Apple объявила, что обеспечит своих пользователей возможностью блокировать слежение за их устройствами в интересах рекламодателей.

По материалам: Укринформ