Е-паспорт в приложении «Дія» уже принимают в десяти украинских аэропортах

Е-паспорт в приложении «Дія» уже принимают в десяти украинских аэропортах

01.02.2021 12:07

Укринформ

В 10 аэропортах Украины для осуществления внутренних перелетов можно пользоваться цифровой копией паспорта в приложении "Дія".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба государственного сервиса услуг Дія в Телеграме.

Отмечается, что недавно паспорт в приложении "Дія" начали принимать в аэропорту «Днепропетровск». «Прошло всего 3 дня официального запуска, а уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами», – отмечают в пресс-службе.

Это говорит о том, что "Дію" для осуществления внутренних рейсов можно использовать в аэропортах: "Борисполь", "Киев" им. Сикорского, "Одесса", "Львов" имени Даниила Галицкого, "Харьков", "Запорожье", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Днепропетровск".

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Как сообщал Укринформ, презентация обновленного приложения "Дія 2.0." состоялась 5 октября 2020 года. В новую версию "Дії" было добавлено более 10 цифровых услуг.

По материалам: Укринформ