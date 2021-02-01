Украина в этом году может вывести в космос свой спутник

Украина в этом году может вывести в космос свой спутник

01.02.2021 21:56

Укринформ

Олег Уруский заявил о необходимости скорейшего создания украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома, об этом шла речь на совещании под председательством вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, посвященной созданию украинских космических аппаратов.

Отмечается, что во время совещания вице-премьер акцентировал внимание, в частности, на ускорении выполнения задания Президента по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)".

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. Это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью", – подчеркнул Уруский.

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По его словам, наличие космических аппаратов ДЗЗ не только будет способствовать решению широкого спектра задач в интересах как экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сейчас тратятся на закупку подобных услуг за рубежом.

По итогам совещания была отмечена необходимость усиления сотрудничества Государственного космического агентства, Национального технического университета "КПИ" и ГП "КБ "Южное" над совместными проектами, сосредоточено внимание на целесообразности аккумулировать в этом году все необходимые ресурсы для решения поставленных задач, а также на мерах для вывода на орбиту третьего спутника PolyITAN-3, созданного Национальным техническим университетом "КПИ".

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"Парадоксальная ситуация: в Украине имеется значительный научно-технический потенциал и практически все для того, чтобы иметь собственное группировки космических аппаратов на околоземной орбите, однако, к сожалению, она отсутствует. Можно приводить разные причины по этому поводу, однако ситуацию нужно менять", – подытожил вице-премьер.

Как известно, Украина уже имела на орбите свои космические аппараты: спутники оптического ДЗЗ "Сич-1", "Сич-2" и радиолокационного ДЗЗ "Океан-О". Эти космические аппараты выводились в космос в период с 1995-го по 2011 год.

По материалам: Укринформ