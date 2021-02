В Китае ракета частной компании iSpace разбилась при запуске – СМИ

01.02.2021 17:16

Укринформ

Китайская частная компания iSpace осуществила в понедельник, 1 февраля, неудачную попытку запуска ракеты-носителя Hyperbola-1.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space News.

Через несколько минут после запуска на космодроме в Цзюцюани ракета разбилась. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях. Причина аварии неизвестна.

Запуск ракеты Hyperbola-1 стал же третьей попыткой запуска Китая в 2021 году.

Отмечается, что 18 месяцев назад iSpace стала первой номинальной частной компанией Китая, которая вывела на орбиту ракету-носитель Hyperbola-1.

В прошлом году после выхода на биржу iSpace привлекла 173 миллиона долларов США.

