В Германии разработали ионный микроскоп

01.02.2021 12:29

Укринформ

Ученые из Штутгартского университета разработали мощный ионный микроскоп для изучения квантовых газов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает SciTechDaily.

Прибор имеет превосходное разрешение, что позволяет его использовать для изучения динамических процессов.

В отличие от большинства микроскопов, предназначенных для изучения квантовых газов, это устройство не ограничивается реконструкцией двумерных систем.

Исследователи планируют использовать свой новый и мощный инструмент для расширения наших исследований относительно холодных ионно-атомных гибридных потоков, и намерены довести энергии столкновения в этих потоках до ультрахолодного режима.

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Как сообщал Укринформ, ученые Корейского ведущего научно-технологического института (KAIST) разработали мозговой имплантат, который можно заряжать дистанционно.

По материалам: Укринформ