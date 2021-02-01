Стартап, что хочет стать Uber в космосе, запустил в США прототип ракеты на биотопливе

Стартап, что хочет стать Uber в космосе, запустил в США прототип ракеты на биотопливе

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01.02.2021 10:59

Укринформ

Американский стартап bluShift Aerospace впервые запустил прототип ракеты на биотопливе Stardust 1.0.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Сам запуск состоялся в воскресенье, 31 января, в штате Мейн при минусовых температурах и двух фальстартах.

Однако шестиметровый макет ракеты, который может перевозить до 8 кг груза, поднялся лишь до высоты в 1200 метров.

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«Мы планируем стать Uber в космосе», – отметил гендиректор bluShift Aerospace Саша Дери.

В будущем стартап, основанный в 2014 году, планирует вывести на орбиту прототип новой ракеты на биотопливе Stardust 2.0, которая сможет перевозить груз до 30 кг.

Как сообщал Укринформ, испытательный полет ракеты Starship в декабре прошлого года мог быть осуществлен с нарушением условий лицензии Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Фото: bluShift Aerospace

По материалам: Укринформ