Panasonic прекращает производство солнечных батарей

01.02.2021 10:11

Укринформ

Крупный японский производитель электронной продукции Panasonic сообщил о намерении прекратить производство солнечных батарей к концу 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Это один из шагов компании, предпринимаемых с целью отказа от убыточных направлений бизнеса.

Отмечается, что Panasonic производит солнечные батареи на своих предприятиях в Малайзии и в префектуре Симанэ на западе Японии. Батареи состоят из полупроводников, которые преобразуют солнечный свет в электроэнергию. Они являются ключевым элементом для солнечной энергетики.

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Сама компания унаследовала бизнес по исследованиям и разработкам, а также производству солнечных батарей, когда полностью приобрела компанию Sanyo Electric в 2011 году. Последняя вела работу в этой области в течение более 40 лет. Panasonic расширила этот бизнес и заняла в нем одну из ведущих позиций. Однако компания уступила долю рынка более бюджетным китайским производителям. Она несет потери с 2016 финансового года.

По материалам: Укринформ