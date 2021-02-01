Маск заявляет, что научил «чипированную» обезьяну играть в видеоигры

Маск заявляет, что научил «чипированную» обезьяну играть в видеоигры

01.02.2021 15:16

Укринформ

Илон Маск заявил, что его компания Neuralink установила в мозг обезьяны чип, благодаря которому животное может играть в видеоигры.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Tech Central.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может благодаря своему уму играть в видеоигры», – сказал он.

Маск также пообещал скоро, может даже через месяц, обнародовать видео с этой «чипированной» обезьяной.

По его словам, цель технологии заключается в устранении травм головного и спинного мозга, и компенсации утраченной способности людей с помощью имплантированного чипа.

«Есть примитивные версии устройства с проводами, торчащими из самой головы, однако, это похоже на Fitbit (фитнес-браслет – ред.) в черепе с крошечными проводами, которые входят в мозг», – отметил Маск.

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Как сообщал Укринформ, компания-стартап Илона Маска по нейронным технологиям Neuralink продемонстрировала робота, который должен хирургически устанавливать в голове человека чип без повреждения мозга и сосудов.

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Neuralink основана Илоном Маском в 2016 году. Она стремится разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, ее конечная цель заключается в совершенствовании людей.

По материалам: Укринформ