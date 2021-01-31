Ученые выдвинули новую гипотезу происхождения воды на Луне

31.01.2021 10:32

Укринформ

Последние десятилетия изучения нашего спутника доказали, что Луна не безводна, а недавно ученые выдвинули новую гипотезу происхождения воды на ней.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 24 Техно.

Перед этим следует рассмотреть предыдущую гипотезу. Согласно ей вода может появляться непосредственно на спутнике. Все из протонов солнечного ветра которые достигают поверхности Луны, не защищенной ни атмосферой, ни магнитосферой, в отличие от нашей планеты. На поверхности Луны протоны взаимодействуют с оксидами в составе минералов, образуя новые молекулы воды и постоянно пополняя запас влаги, которая испаряется в космос.

Тогда в периоды, когда Луна оказывается ненадолго спрятанной от солнечного ветра, количество воды на ее поверхности должно уменьшаться. Компьютерное моделирование предсказывает, что через несколько дней в районе полнолуния, когда спутник проходит через длинный вытянутый "хвост" земной магнитосферы, содержание воды в высоких широтах должно падать очень заметно.

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Этот процесс рассмотрели авторы новой статьи, опубликованной в Astrophysical Journal Letters. С помощью данных, собранных японским окололунным зондом Kaguya, они регистрировали изменения в потоке солнечного ветра, "омывающего" спутник. А наблюдения индийского аппарата Chandrayaan-1 помогли оценить распределение воды в приполярных регионах. Однако результаты оказались довольно неожиданными: никаких существенных изменений в количестве льда в положенные дни не происходит.

Поэтому ученые выдвигают другую гипотезу происхождения воды на Луне, не связанную с эффектами солнечного ветра. Дело в том, что магнитосфера Земли также способна направлять протоны и "поливать" лунную поверхность таким же количеством частиц, как и солнечный ветер: хотя они далеко не так сильно ускорены. Поток содержит и протоны, и ионы кислорода с верхних слоев земной атмосферы и этого "земного ветра" может быть достаточно для образования новых молекул воды на Луне.

По материалам: Укринформ