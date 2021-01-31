В Корее создали конкурента мозговому импланту от Neuralink Илона Маска

31.01.2021 11:23

Укринформ

Корейские ученые создали мозговой имплант, который реагирует на команды со смартфона и в будущем может составить конкуренцию прибору от Neuralink Илона Маска.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 24 Техно.

Предложенный учеными из института KAIST маленький мозговой имплант создан из биосовместимых материалов и снабжен антенной для сбора электромагнитного излучения, которое преобразуется в электрическую энергию. Тем самым батарею импланта можно заряжать удаленно беспроводным способом, не беспокоя подопытное животное и не нарушая непрерывность хода наблюдений.

Имплант получил встроенный энергоэффективный чип Bluetooth и два микронных светодиодных источника света на тончайших зондах. Светодиоды на зондах вводятся в заданную зону мозга. Вспышками светодиодов можно управлять через простое приложение на смартфоне. Свет вызывает возбуждение в нейронах-мишенях и заставляет мозг животного реагировать в зависимости от того, какие участки мозга раздражаются.

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Например, во время эксперимента ученые вкололи подопытной крысе с установленным мозговым имплантом кокаин, а затем по команде со смартфона заблокировали его влияние на поведение животного. Подобным способом, верят исследователи, можно будет научиться бороться с нейродегенеративными заболеваниями человеческого мозга и решать массу других задач по восстановлению здоровья людей.

Новые мозговые имплантаты будут незаметны, а управление с помощью программы будет отличаться простотой и интуитивностью. Однако корейским ученым придется конкурировать в этой области с Илоном Маском и его Neuralink, которая также занимается созданием аналогичного устройства и уже представила прототип чипа Link 0.9.

Как сообщал Укринформ, компания-стартап Илона Маска по нейронным технологиям Neuralink продемонстрировала робота, который может хирургически устанавливать в голове человека чип без повреждения мозга и сосудов.

По материалам: Укринформ