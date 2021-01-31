SpaceX подозревают в нарушении лицензии при запуске ракеты Starship – СМИ

SpaceX подозревают в нарушении лицензии при запуске ракеты Starship – СМИ

31.01.2021 05:12

Укринформ

Испытательный полет ракеты Starship в декабре пришлого года мог быть произведен с нарушением условий лицензии Федеральной авиационной администрации (FAA) США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает американское издание The Verge со ссылкой на собственные источники.

«По словам двух людей, знакомых с этим инцидентом, первое испытание на большой высоте ракеты Starship, которая была успешно запущена в декабре, но взорвалась в результате неудачного приземления, нарушило условия испытательной лицензии FAA», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что как взрыв при посадке, так и нарушение лицензии вызвали официальное расследование со стороны FAA, «побудив регулирующие органы уделить дополнительное внимание поспешной кампании Илона Маска по испытанию ракеты».

SpaceX пока никак не прокомментировала эту информацію.

Как сообщалось, 9 декабря космическая компания Илона Маска осуществила запуск восьмого прототипа корабля Starship, который является частью программы доставки людей на Марс, однако во время неудачной посадки аппарат взорвался.

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Корабль успешно стартовал, поднялся на запланированную высоту, провел испытания по переключение двигателей, а также маневр управляемого поворота корпуса на высоте. Перед приземлением аппарата включились посадочные двигатели, однако они не успели замедлить его до безопасной скорости.

По материалам: Укринформ