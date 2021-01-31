Spacex планирует повторить собственный рекорд доставки спутников

31.01.2021 13:08

Укринформ

Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует 1 февраля доставить на орбиту Земли 18-ю партию интернет-спутников системы Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Everyday Astronaut.

Отмечается, что это 107-й запуск ракет поколения Falcon.

При запуске будет использоваться ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила 7 подобных миссий.

Запуск состоится с комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Нагрузка ракеты составит 15 600 кг.

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Как сообщалось, 24 января SpaceX осуществила масштабный запуск в истории космонавтики – запуск ракеты Transporter-1 SmallSat Rideshare. На борту космического корабля было 133 коммерческих и государственных космических спутников и 10 спутников Starlink – это наибольшее количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной мисией.Также этот запуск считается рекордным в истории космонавтики по полезной нагрузке.

По материалам: Укринформ