Первый в мире аэропорт для аэротакси и дронов-доставщиков построят в Британии

Первый в мире аэропорт для аэротакси и дронов-доставщиков построят в Британии

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31.01.2021 19:16

Укринформ

В Британии построят специализированный миниатюрный аэропорт Air-One для воздушного транспорта будущего – летающиющих автомобилей, аэротакси и дронов-доставщиков.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании Urban Air Port, которая развернет строительство в городе Ковентри.

Это находится в самом сердце Англии, где развита аэрокосмическая промышленность.

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Рядом находится большая транспортная магистраль, торгово-офисный комплекс и железнодорожная станция. Air-One занимает на 60% меньше места, чем вертолетная площадка.

Все летательные аппараты будут электрическими, а энергию для собственных нужд и зарядки мультикоптеров Air-One получит от солнечных батарей на внешних поверхностях.

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В реализации проекта Urban Air Port способствует Hyundai Motor Group, летающие автомобили которой, скорее всего, и окажутся в аэропорту первыми. Air One в Ковентри намерен стать первым подобным сооружением в мире, но точные сроки строительства пока не указываются.

По материалам: Укринформ