Xiaomi «научила» гаджеты заряжаться через воздух

29.01.2021 11:59

Укринформ

Китайская компания Xiaomi представила демоверсию технологии Xiaomi Mi Air Charge, которая может заряжать одновременно несколько устройств через воздух.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал XDA Developers .

Устройства могут заряжаться с максимальной мощностью 5 ватт на каждый, при их удалении от коробки Xiaomi Mi Air Charge всего на пару метров.

В самой коробке установлены 5 фазовых антенн, которые помогают найти место расположения самого смартфона в комнате. Затем Mi Air Charge заряжает его, передавая миллиметровые волны через 144 встроенные антенны.

Для приема сигнала устройства Xiaomi будут оснащаться двумя датчиками – маяком для определения положения в комнате и фазированной антенной решеткой для приема волн и их превращения в электроэнергию.

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Отмечается, что сейчас речь идет о демоверсии технологии.

Как сообщал Укринформ, исследователи из Китайского исследовательского института ракетной техники разработали тип изолированной бутылки с водой, оснащенной термоэлектрическим чипом, который может преобразовывать тепло воды в электричество для зарядки мобильного телефона.

По материалам: Укринформ