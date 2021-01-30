Xiaomi «научила» гаджеты заряжаться через воздух
Xiaomi «научила» гаджеты заряжаться через воздух
29.01.2021 11:59
Укринформ
Китайская компания Xiaomi представила демоверсию технологии Xiaomi Mi Air Charge, которая может заряжать одновременно несколько устройств через воздух.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал XDA Developers.
Устройства могут заряжаться с максимальной мощностью 5 ватт на каждый, при их удалении от коробки Xiaomi Mi Air Charge всего на пару метров.
В самой коробке установлены 5 фазовых антенн, которые помогают найти место расположения самого смартфона в комнате. Затем Mi Air Charge заряжает его, передавая миллиметровые волны через 144 встроенные антенны.
Для приема сигнала устройства Xiaomi будут оснащаться двумя датчиками – маяком для определения положения в комнате и фазированной антенной решеткой для приема волн и их превращения в электроэнергию.
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Отмечается, что сейчас речь идет о демоверсии технологии.
Как сообщал Укринформ, исследователи из Китайского исследовательского института ракетной техники разработали тип изолированной бутылки с водой, оснащенной термоэлектрическим чипом, который может преобразовывать тепло воды в электричество для зарядки мобильного телефона.
По материалам: Укринформ