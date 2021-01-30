Netflix тестирует новую функцию

30.01.2021 14:18

Укринформ

Стриминговая платформа Netflix тестирует новую функцию для пользователей Android – таймер автоматического выключения, который останавливает показ видео через промежуток времени, что установил пользователь.

Об этом сообщает Engadget, передает Укринформ.

В отдельных пользователей в окне просмотра контента на Netflix появится значок часов. Если его коснуться, можно поставить таймер на 15, 30 или 45 минут, а также установить лимит на конец фильма или сериала, который пересматривается. Программа прекратит воспроизводить видео на моменте, который указал пользователь.

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По информации The Verge, если тестирование завершится успешно и пользователи положительно отреагируют на новую функцию, компания планирует распространить ее и на других устройствах (пока таймер сна доступен только в профилях взрослых).

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Многие другие приложения имеют таймеры сна, например Spotify, отмечает издание. Если пользователь часто засыпает во время просмотра Netflix, новая опция может помочь избежать пробуждения без уменьшения заряда аккумулятора устройства. Также станет проще сохранить момент сериала, на котором остановился, поскольку показ эпизодов не будет продолжаться, пока пользователь спит.

По материалам: Укринформ